شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص المطر وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد بداية تحسن الطقس اليوم الأحد، وتتضاءل فرص سقوط الأمطار، فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً بمعدل درجة مئوية .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الأحد أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 40 % تقريباً ) على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- السلوم- رشيد – بلطيم- دمياط- بورسعيد – العريش – رفح ).

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية ) .

كما يتوقع الخبراء طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري الرياح نشطة على خليج السويس .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «22- 14»، الإسكندرية «21 – 15»، قنا «25- 14»، الأقصر «25– 14»، أسوان «26– 15» .

أما غداً الاثنين فيسود طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

وتشير التوقعات لأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق شمال الوجه البحري: ( كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية ) بفرصة ( 30 % تقريباً ) .

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية: (الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد – بلطيم- دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) بفرصة ( 30 % تقريباً ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على خليج السويس .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«23 – 15»، الوجه البحرى «23 – 15»، السواحل الشمالية الغربية «22 – 15»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «23– 16»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «27- 19»، شمال الصعيد «24 – 13»، جنوب الصعيد «27 – 14» درجة مئوية.

ويتوقع الخبراء بعد غدً الثلاثاء طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

وتتضاءل فرصة سقوط الأمطار الثلاثاء وهناك أمطار متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية: (الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد – بلطيم ) بفرصة ( 40 % تقريباً )، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق شمال الوجه البحري (كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية ) بفرصة ( 30 % تقريباً ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«23 – 15»، الوجه البحرى «23 – 15»، السواحل الشمالية الغربية «21 – 15»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «23 – 16»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «28 – 18»، شمال الصعيد «24 – 13»، جنوب الصعيد «27 – 14» درجة مئوية .