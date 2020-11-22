شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لا يمكن للفيتامينات ومكمّلات المعادن علاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أنه لا يمكن للفيتامينات ومكمّلات المعادن علاج كوفيد19 ولا توجد حالياً إرشادات بشأن استخدام مكملات المغذّيات الدقيقة، مثل فيتامينات "دي" و"سي" والزنك، كعلاج لمرض كوفيد19 وتعكف منظمة الصحة العالمية على تنسيق الجهود الرامية إلى تطوير وتقييم الأدوية من أجل علاج كوفيد19.

وقالت الدكتورة دينا عبد الرؤوف أستشارى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة في تصريح لليوم السابع، إنه يجب الحرص علي التغذية الصحية لرفع المناعة بإعتبارها أحد الركائز الهامة في مواجهة عدوى كورونا.

وتابعت: لا يفضل الإعتماد علي الفيتامينات والمكملات الغذائية الكميائية وانما يجب الحصول عليها من مصادر طبيعية وأضافت عبد الرؤوف أن فصل الشتاء تكثر فية عدوى الأمراض الفيروسية مثل الأنفلونزا والكورونا بسبب عدم التهوية الجيدة وعدم مراعاة التباعد البدنى وتابعت : لازالت الكمامة هي الدرع الواقى للحماية من العدوى.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".