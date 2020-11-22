شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تنظم ندوة "هى تقدر" ضمن خطة مناهضة العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، اليوم الأحد ، ندوة تحت عنوان " هي تقدر" وذلك بالتعاون مع المركز القومى للمرأة تتناول التوعية بمناهضة العنف ضد المرأة ، وذلك فى إطار خطة الكلية لتوعية الطالبات ورفع درجة الوعى لديهن.

وتقام الندوة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى ،عميدة كلية الإعلام ومديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ، وبحضور ماجدة محمود ،مقررة المجلس القومى للمرأة بالجيزة، وأمل فوزى الكاتبة الصحفية وناهد المنشاوى الكاتبة الصحفية والإعلامية دينا عصمت والإعلامية داليا أشرف.

وكانت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة - جامعة القاهرة ، نظمت بالتعاون مع المركز الثقافى البريطانى وبدعم من الاتحاد الأوربى ورشة تدريبية " للتوعية بمكافحة العنف ضد المرأة " وذلك على مدار يومين من الأسبوع الماضى.