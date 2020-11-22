شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى": تطهير بحيرات تخزين مياه الأمطار فى محافظة جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تطهير بحيرات التخزين لسد 1، وسد2 بوادي دارات بمدينة ابوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء ووصلت نسبة التنفيذ لـ 80٪؜من اجمالي الأعمال المنفذة، تحت اشراف الادارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، مؤكدا أنه تم التوجيه بضرورة المرور على منشآت الحماية للتأكد من جاهزيتها حتى تكون صالحة لاستقبال مياه السيول.

ووأوضح سركيس ، أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول، وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت او المناطق التى تحميها، مضيفا أنه يتم المرور على المشروعات التى ينفذها القطاع بصفة دورية للتأكد من تفعيل وتنفيذ توجيهات الدولة فى مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وشدد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، على ضرورة التزام قيادات الوزارة والعاملين بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.