ضبط 3 سيارات نقل محملة بـ 118 جوال ذهب خام في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان من ضبط 3 سيارات نقل مُحمل عليها (118 جوال بداخلها أحجار تحتوى على خام الذهب وزنت حوالى 4,750 طن- أداة حفر وتكسير الأحجار والصخور "هيلتى"- أسطوانة بوتاجاز). وبمواجهة قائديها اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد استخلاص خام الذهب من الأحجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة التحقيقات، وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى والمرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

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