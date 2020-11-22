شكرا لقرائتكم خبر عن فتح متحف النوبة بأسوان للزائرين مجانا غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بمناسبة مرور 23 عاماً على افتتاح متحف النوبة بمدينة أسوان، أعلنت محافظة أسوان عن فتح المتحف بالمجان للزائرين سواء مصريين أو أجانب مقيمين غدا الاثنين. وقال الدكتور حسنى عبدالدايم، مدير المتحف، إنه تم تشييد هذا المتحف على مساحة تصل إلى 50 ألف م2، منها 7 آلاف م2 مخصصة لقاعة العرض، وباقى المساحة مقسمة بين العرض الخارجي، ومعامل الترميم والمخازن، وأن المتحف يعرض مجموعات أثرية ووثائق حتى العصر الإسلامى، فضلًا عن العرض الذى يوضح الملامح الجغرافية والاجتماعية والحضارية للمنطقة، وذلك من أكثر من 3 آلاف قطعة أثرية معروضة اختيرت من المتاحف الأخرى فى مصر ومناطق أخرى فى أسوان. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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