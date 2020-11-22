شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام اكتوبر» تنظم المؤتمر السادس للإعلام الرقمي الآمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد كليه الإعلام بجامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب «MSA»، المؤتمر السنوي السادس تحت عنوان «الاستخدام الآمن للإعلام الرقمي»، يومي ٢٨ و٢٩ من نوفمبر الحالي.

وقالت الدكتورة أماني فهمي، عميد الكلية، إن المؤتمر يستعرض عدة تجارب دولية في الاستخدام الآمن للإعلام الرقمي، مثل إنجلترا وألمانيا والإمارات والسعودية وتونس ولبنان ونيجيريا وكذلك التجربة المصرية.

كما سيناقش المؤتمر أخلاقيات الإعلام الرقمي في ظل المسؤولية الفردية والمجتمعية، وكذلك الإعلام الرقمي ما بين الانتهاكات والتشريعات.

ويستعرض المؤتمر دليل أساتذه الإعلام والممارسين للاستخدام الآمن للإعلام الرقمي.

يشارك في المؤتمر نخبة من أساتذة وعمداء كليات الإعلام ومجموعة من الخبراء ورجال الإعلام والباحثين من مصر وعدة دول.