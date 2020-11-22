شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني يوضح حقيقة انتشار «كورونا» في السجون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بشأن الادعاء بانتشار فيروس «كورونا» بين نزلاء السجون.

وقال المصدر: «ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، ولم يتم رصد ثمة حالات إصابة».

واضاف المصدر: «بتاريخ 10/3/2020 تم تعليق الزيارة بكل السجون والليمانات التابعة لقطاع السجون، حرصاً على الصحة العامة للنزلاء، ووفقاً لقانون تنظيم السجون، وتم إعادة استئناف الزيارات بتارخ 22/8/2020 مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والصحية».

وتابع: «يأتي ذلك ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية في نشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام، في محاولة لتخفيف القبضة الأمنية على عناصر الجماعة الإرهابية داخل السجون».

وأشار المصدر إلى اهتمام قطاع السجون بتقديم الرعاية الصحية لكل النزلاء ومراعاة كل التدابير الوقائية داخل السجون.