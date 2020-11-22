شكرا لقرائتكم خبر عن "الأكاديمية المهنية للمعلمين " توضح آلية تقييم ملف الترقى وطرق الاختبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مجدى أمين، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم أن تقييم ملف الترقى الذى يقدمه المعلم للأكاديمية ويعتمد من المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها يحصل فيه المعلم على 40 درجة والامتحان الذى عقدته الأكاديمية مخصص له 60 درجة ، والتالى تقييم المعلم يكون من 100 درجة واجتياز الاختبار من 60 درجة، مشيرا إلى أن حجز الترقى يتم الكترونيا وتمنح للمعلم إفادة مطبوعة باجتيازه اختبار الترقى وتوضع على الشهادة علامة مائية وترسل إلى المحافظات عبر البريد، مشدد على أن الأمر اختلف عن الماضى فكان المعلم ينتظر شهادة اجتياز الاختبار وقت طويل أما الآن فهناك تسهيلات كبيرة تقدم للمعلمين.



وكانت الأكاديمية المهنية، أكدت فى وقت سابق إنه تقدم للترقية قرابة 334 ألف معلم بداية من معلم مساعد حتى معلم خبير وكبير معلمين، نجح منهم قرابة 310 آلاف معلم ومعلمة، موضحا أنه من المقرر أن يصدر قرار بترقية المدرسين الذين اجتازوا الاختبارات قريبا.



وأشار مجدى أمين، إلى أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية وبسبب فيروس كورونا اختبارات إلكترونية للمعلمين المتقدمين للترقى حيث تم تدشين منصة على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ويدخل المعلم على الرابط الالكترونى لحجز موعد للتدريب والاختبار" قائلا: أشبه بحجز تذكرة طيران.



وأوضح أمين،أنه تم توفير 10 فيديوهات لكل تخصص للمعلمين الذين تقدموا من أجل اجتياز اختبارات الترقى، مشيرا إلى أن الفيديوهات عبارة عن نشاط يدخل عليه للاستفادة منه يوجد عليه 4 أسئلة بواقع 40 سؤال وكان شرطا أن يجتاز المعلم الـ" 40 سؤالا حتى يتخطى مرحلة النجاح والأسئلة كانت عبارة عن مهارات عامة في التدريس كيف يتعامل مع المتعلم ويشتغل على التابلت وبنك المعرفة.