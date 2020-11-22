شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يعلن تطوير 252 محكمة على مستوى الجمهورية بالمرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الدستور المصرى هو من يواجهنى ويوجه أى وزير آخر، وأنا فى مجلس الوزراء رجل حكومة وليس قاضيا، مؤكدا أنه كانت لديه خلفية كاملة قبل تولى حقيبة وزارة العدل بمشاكلها ويعمل على حلها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى أسامة كمال عبر برنامجه 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن توليه وزير مجلس النواب هو الجسر لتوليه وزارة العدل، مضيفًا أن الحكومة لديها الحق دستوريا فى تقديم قوانين لمجلس النواب، بالإضافة إلى أنه لدينا 1500 قانون موضوعى.

وأوضح أن لدينا عددا كبيرا من القوانين المتشابهة وتحتاج إلى دمج، والقرار لدمج القنوان يعود إلى مجلس النواب، مضيفا أنه لدينا توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير المحاكم القضائية، مؤكدا أنه تم تطوير 252 محكمة على مستوى الجمهورية بالمرحلة الأولى.