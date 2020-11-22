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شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية سوهاج تستقبل وفد "سفراء الأزهر".. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة بمقر المطرانية، اليوم السبت، وفد مشروع "سفراء الأزهر" برئاسة أنوار عثمان المشرف العام على المشروع.
تأتي زيارة الوفد الأزهري التابع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لمطرانية سوهاج في إطار مبادرة "صناعة السلام والحوار المجتمعي" والتي أطلقتها المنظمة، بهدف إرساء ثقافة السلام، وطرح آليات عصرية لتعزيز لغة الحوار، والتي شملت زيارات لعدد من الكنائس بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج.
جانب من الزيارة (1)
جانب من الزيارة (2)
جانب من الزيارة (3)
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