شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تحذر من موجة ثانية من الطقس السيئ نهاية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعارعن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية منذ الخميس الماضى وكانت ذروتها بالأمس، مشيرة إلى أنه في نهاية الأسبوع الجارى ستشهد البلاد تقلبات جوية مرة أخرى، وأن تقلبات فصل الخريف تكون حادة وعنيفة وفصل الشتاء يبدأ بعد شهر.

وتابعت الدكتورة إيمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، والذى يقدمه الإعلامى سيد على، قائلة، "بداية من الغد ستتحسن الأحوال الجوية على معظم محافظات الجمهورية باستثناء عدد من المحافظات الساحلية، إلا أنه ستشهد البلاد تقلبات جوية نهاية الأسبوع الجارى.

من جانب أخر كانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور القمر الاصطناعى تشير لضعف المد الرطوبى البارد القادم من جنوب أوروبا، ولذلك تخف حدة حالة عدم الاستقرار والسحب الرعدية، مع تكون سحب متوسطة.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: وتبقى فرص سقوط الأمطار المتقطعة قائمة على الساحل بأكمله خلال اليوم، تغزر على مناطق من الإسكندرية، كما تنشط الرياح على السواحل الشرقية. ويبقى الطقس لطيفا على كافة الأنحاء نهارا باردا ليلا.

ويشهد اليوم السبت، شبورة مائية صباحا و طقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.