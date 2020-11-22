أحمد الجارالله: السنوات المقبلة ستشهد اختفاء العديد من الصحف الورقية اليومية بسبب المواقع الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجارالله رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، عن حجم التحديات التي تواجه الصحافة الورقية خلال الفترة الحالية، وتاثرها الكبير بالمواقع الإخبارية.

وقال الجارالله في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أنه من المتوقع أن تشهد السنوات الخمس المقبلة تغيرات كبيرة واختفاء عدد من الصحف الورقية اليومية، بسبب المنافسة الصعبة بين الصحف الورقية والمواقع الإليكترونية.

وأشار رئيس تحرير السياسة الكويتية، إلا أن المجلات والإصدارات المتخصصة لن تتضرر كثيرا في تلك المنافسة بالمقدار الذي تتضرر به الصحف الورقية اليومية، نظرا لوجود جمهور متخصص لتلك المجلات والإصدارات المتخصصة اعتاد عليها وأصبح يتابعها في دوريات صدورها.

وأشار إلى أن ظاهرة انتشار المواقع الإليكترونية موجود في العديد من دول العالم، لكنها في بعض الدول تحول بعض منها إلى وسيلة للإزعاج أكثر من كونها وسيلة إعلام يملكها بعض الباحثين عن الشهرة لتحقيق مكاسب وأغراض شخصية لكن سرعان ما ستختفي تلك المواقع الصغيرة وتبقى المواقع الإخبارية الكبيرة القادرة على المنافسة تؤدي رسالتها ودورها.

وأكد رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن العلاقات الخارجية الامريكية تسير وفق خطة مرسومة، وأن أي رئيس أمريكي يعتلي عرش البيت الأبيض لأبد له أن يعمل من أجل المصالح الامريكية لا التوقف عند كونه جمهوري أو ديمقراطي.

وقال إن الولايات المتحدة الامريكية ليس لها حلفاء أو أعداء دائمين، لكنها تعمل مع الجميع وفقا لمصلحتها، بدليل أن علاقاتها متغيرة مع الكثير من دول العالم.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أستطاع خلال فترة حكمه إنهاء التسلط الإيراني على المنطقة، بعدما كانت العلاقات الأمريكية الإيرانية تشهد تقاربا كبيرا خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وأكد أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدين لن يختلف عن الرؤساء الأمريكيين السابقين، لانه سيسير وفقا للخطة الأمريكية المرسومة ووفقا للمصالح الأمريكية.

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