محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قرر الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلغاء تصريح خطابة الدكتور أحمد فهمي أبو القمصان بأوقاف القاهرة، وعدم السماح له بصعود المنبر، لتجاوزه الوقت المحدد لخطبة الجمعة، ويعمم ذلك على مستوى مساجد الجمهورية وخاصة مديريتي القاهرة والجيزة لمنعه من أي عمل دعوي بالمساجد.
وقرر رئيس القطاع الديني، خصم شهرين من بدل صعود المنبر الخاص بالشيخ بديع عبد الغني عبد الباقي علم الدين – إمام وخطيب بأوقاف شمال سيناء لتجاوز كل منهما الوقت المحدد لخطبة الجمعة.
وحذر القطاع الديني من أي تجاوز في هذا الشأن وأي مخالفة لتعليمات الوزارة فيما يتصل بالإجراءات الاحترازية والتعليمات بشأن مواجهة فيروس كورونا .
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء تصريح خطيب بأوقاف القاهرة.. وخصم شهرين لإمام في شمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.