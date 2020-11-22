إلغاء تصريح خطيب بأوقاف القاهرة.. وخصم شهرين لإمام في شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قرر الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلغاء تصريح خطابة الدكتور أحمد فهمي أبو القمصان بأوقاف القاهرة، وعدم السماح له بصعود المنبر، لتجاوزه الوقت المحدد لخطبة الجمعة، ويعمم ذلك على مستوى مساجد الجمهورية وخاصة مديريتي القاهرة والجيزة لمنعه من أي عمل دعوي بالمساجد.

وقرر رئيس القطاع الديني، خصم شهرين من بدل صعود المنبر الخاص بالشيخ بديع عبد الغني عبد الباقي علم الدين – إمام وخطيب بأوقاف شمال سيناء لتجاوز كل منهما الوقت المحدد لخطبة الجمعة.

وحذر القطاع الديني من أي تجاوز في هذا الشأن وأي مخالفة لتعليمات الوزارة فيما يتصل بالإجراءات الاحترازية والتعليمات بشأن مواجهة فيروس كورونا .