بالدرجات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأحد، شبورة مائية صباحًا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرصًا لأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري في محافظات كفرالشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية في مناطق، السلوم ومطروح وسيدي براني والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الأحد: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.