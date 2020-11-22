إحالة طعن هند عاكف على نتيجة انتخابات النواب بالخليفة للنقض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، بإحالة طعن هند عاكف، الذي تطالب فيه بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية، في الدائرة 15 محافظة القاهرة ومقرها قسمي شرطة الخليفة والمقطم مع مايترتب علي ذلك من آثار أهمها وجوب إعادة إجراء الانتخابات بهذه الدائرة بإجراءات صحيحة طبقا للقانون على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، لمحكمة النقض للاختصاص.
أقام الطعن المحامي عبد الحميد الجزار، وكيلاً عن الفنانة هند عاكف، وطالب الطعن بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك مت آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتلقت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، عددًا من الطعون علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي صدرت في الإعلان الرسمي للمرحلة الثانية، طالب البعض منها وقف إعلان النتيجة ببعض الدوائر، فيما طالبت أخرى ببطلان فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر.
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