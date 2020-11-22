إحالة طعن هند عاكف على نتيجة انتخابات النواب بالخليفة للنقض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، بإحالة طعن هند عاكف، الذي تطالب فيه بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية، في الدائرة 15 محافظة القاهرة ومقرها قسمي شرطة الخليفة والمقطم مع مايترتب علي ذلك من آثار أهمها وجوب إعادة إجراء الانتخابات بهذه الدائرة بإجراءات صحيحة طبقا للقانون على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، لمحكمة النقض للاختصاص.

أقام الطعن المحامي عبد الحميد الجزار، وكيلاً عن الفنانة هند عاكف، وطالب الطعن بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك مت آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وتلقت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، عددًا من الطعون علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي صدرت في الإعلان الرسمي للمرحلة الثانية، طالب البعض منها وقف إعلان النتيجة ببعض الدوائر، فيما طالبت أخرى ببطلان فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر.