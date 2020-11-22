"الإدارية" تحجز 106 طعون علي انتخابات مجلس النواب للحكم لـ24 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:
قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، حجز 106 طعن على إعلان النتيجة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب 2020، للحكم بجلسة 24 نوفمبر، لتصدر المحكمة أحكامًا -بعد النظر في موضوعهم- باته نهاءية لا يجوز الطعن عليها.
واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت أخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.
وكانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولى للانتخابات، وتضمن البعض منها الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانوني، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.
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