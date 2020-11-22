شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار غزيرة الأربعاء والخميس.. والشتاء لم يبدأ بعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك تحسن في حالة الطقس بداية من اليوم الأحد، مع استمرار الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا من خفيفة إلى متوسطة خلال الـ72 ساعة القادمة دون ظواهر جوية عنيفة.

وأضاف شاهين، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن هناك فرصة للأمطار الغزيرة الأربعاء والخميس القادمين، حيث تشير التوقعات إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية.

ورداً على سؤال هل ما حدث شتاء مبكر؟، قال: «ما حدث هو طبيعة فصل الخريف المعروف بتقلباته الجوية، وهي حالة من عدم الاستقرار ليس لها علاقة بالشتاء والذي سيبدأ 21 ديسمبر».

ونصح شاهين بارتداء الملابس الشتوية في الساعات الأولى من الصباح والمتأخرة من الليل، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار، أو الوقوف أو ركن السيارات بجوار الأشجار أثناء وجود رياح قوية.