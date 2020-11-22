شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متفرقة في دمياط.. وحركة الملاحة في الميناء تسير بصورة طبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدن وقري دمياط حالة من عدم الاستقرار في الطقس، خاصة في دمياط الجديدة وعزبة البرج وشطا ورأس البر.

وتعرضت بعض المناطق لأمطار متفرقة مصحوبة بغيوم وسط حالة من البرودة خاصة في فترة المساء، وهو ما أدي لغلق المحال التجارية قبل مواعيدها المعتادة بسبب خلو الشوارع من المارة تزامنا مع سوء حالة الطقس.

وقال ممدوح الشيطي المتحدث الاعلامي لهيئة ميناء دمياط إن حركة الملاحة سارت بصورة طبيعية ولم تتأثر بتقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة حاليا.