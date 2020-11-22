شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: مصر رائدة الشرق الأوسط فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى، وكافة الغرف التجارية لنشر الوعى الضريبى حول منظومة الفاتورة الإلكترونية وأهميتها.

وأشاد «عبدالقادر»، خلال ندوة مع الغرفة الأمريكية بالفيديوكونفرانس، بالدور الذى تقوم به الغرفة فى مساندة مصلحة الضرائب فى نشر الوعى الضريبى، خاصة فيما يتعلق بمشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة حاليًا.

وقال إن الفاتورة تعد أحد المشروعات الضخمة التى تنفذها المصلحة فى ظل التحول الرقمى للدولة، وتعد مصر من أوليات الدول ورائدة فى الشرق الأوسط فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تريدان تغيير ثقافة ومنهجية التعامل مع الممولين، وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم بأحدث الأساليب الرقمية.

وأشارت رشا عبد العال، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن المصلحة أصدرت قرارا رقم 518 لسنة 2020 بإلزام 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتباراً من 15/2/2021، لافتة أن المرحلة الثالثة ستكون فى 15 مايو 2021 وتشمل باقى المسجلين بمركز كبار الممولين.

ولفتت إلى أن المصلحة استطاعت تنفيذ هذه المنظومة وفقًا للمراحل المقررة لها من مرحلة تشغيل تجريبى، والتى بدأت 30 يونيو الماضى، وكذلك تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة القاتورة الإلكترونية فى 15 نوفمبر الجارى وفقًا للخطط الزمنية المقررة لها، رغم التحديات التى واجهتنا خلال الفترة الماضية من ظروف فيروس كورنا.

وأكد حسن حجازى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية أثبتت أن مصلحة الضرائب لديها من الكفاءات والإمكانيات الفنية والبشرية التى تمكنها من إتمام عملية التطوير بالنجاح المطلوب.

أكد محمد كشك، مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين، حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تطبيق المنظومة على عدة مراحل لضمان سلامة وسهولة التطبيق، وأن يتم اختبار كافة وظائف المنظومة.