شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب تسيطر على الإعادة بالمرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتنافس 220 مرشحًا، على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس النواب، خلال جولة الإعادة للمرحلة الأولى، فى 13 محافظة، أبرزها الجيزة والإسكندرية، وحسمت محافظة البحر الأحمر مقاعدها من الجولة الأولى.

وتخوض 9 محافظات من إجمالى 13 محافظة جولة الإعادة على كافة مقاعدها الفردية؛ منهم 134 مرشحا حزبيا و86 مستقلا يتنافسون فى 53 دائرة على 110 مقاعد، ويخوض حزب مستقبل وطن جولة الإعادة بـ 85 مرشحًا، فيما يخوض حزب الشعب الجمهورى جولة الإعادة بـ19 مرشحًا، ويخوض «النور» الجولة بـ6 مرشحين، ويخوض المستقلون جولة الإعادة بـ86، ما جعلهم منافسًا رئيسيًا فى جولة الإعادة داخل 44 دائرة موزعة على مستوى الجمهورية.

ودعا الدكتور سامى فتحى سوس، القيادى بحزب مستقبل وطن، الناخبين إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية أثناء التصويت فى جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب، المقرر لها يوما الاثنين والثلاثاء المقبلين، محذرا من أن التهاون فى الالتزام بالإجراءات الوقائية سوف يتسبب فى كارثة وارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا، لا سيما مع الارتفاع الملحوظ لمعدل الإصابات اليومى نتيجة وجود احتمالية كبيرة لموجة ثانية من الفيروس.

وأكد «سوس»، فى بيان، أن الدولة دخلت فى تحد كبير بالمرور بهذه الانتخابات فى مناخ آمن وصحى على الناخبين، مشيدا بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات، والجهات المعنية، للمحافظة على سير العملية الانتخابية دون الإضرار بصحة المواطنين، بالمرحلة الأولى والثانية من الانتخابات وقبلها فى انتخابات الشيوخ.

وشددت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، نائب رئيس حزب التجمع، المتحدث الرسمى للحزب، على ضرورة استفادة الأحزاب من تزايد درجة الوعى لدى الناخبين والتدقيق فى الاختيار، ومنح أصواتهم لمن يقدم الخدمات. وتابعت: «لا بد من الاستفادة من ضوابط الوطنية للانتخابات»، لمراقبة الإنفاق فى انتخابات الإعادة.