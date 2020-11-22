شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتطهير أسواق مدينة أبوصوير والشوارع والميادين لمكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارا بتكليف ناصر جيد، رئيس مركز ومدينة أبوصوير، بالبدء في أكبر حملة تطهير للأسواق والميادين والشوارع والمصالح الحكومية، في إطار خطة متكاملة للوقاية من «كورونا».

وعقد رئيس المركز اجتماع برؤساء القرى والإدارة الصحية والطب البيطرى وتم عمل خطة الرش وتعقيم جميع المصالح الحكومية والمدارس والأسواق والمناطق التي يوجد بها مرضى والمساجد والشوارع العامة، وأكد رئيس المركز أنه يتم العمل والبدء غدا بمشاركة المجتمع المدني للمركز والمدينة والقرى التابعة له.

ونفذت إدارة تحسين البيئة وإدارة الكهرباء اليوم حملة لعمل صيانة أعمدة الكهرباء والكشافات بطريق المعاهدة وصيانة 35 كشافا، كما تم رفع القمامة من أماكن التجمعات الوسيطة ورفع القمامة من سوق الخضار والمساكن ومركز الشرطة وروض إسكندر مرورا بسور المطار ومدرسة الإمام الشافعى حتى مزلقان الجرايشة، كما تم رش وتعقيم سوق الخضار وتجمعات القمامة والطرق العامة وتم شفط المياة بالطرق نتيجة الأمطار.