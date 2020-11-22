شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: إسرائيل كيان وليست دولة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد الإعلامي أحمد موسى، على تغريدة مزيفة منسوبة له نشرها أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أنا بقول عليكم كيان وعدو وليس دولة، معنديش حساب على تويتر، موقفي واضح من محمد رمضان بعد نشر صورة مع فنان إسرائيلي وطالبت نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي بالتحقيق في الواقعة».

وأكمل: «جائز أنتم والموساد اللي عاملين حساب مضروب عشان تستخدموه، وعشان عارفين إن اسم أحمد موسى الحمد لله هيعمل إيه، كل ما كتبته مزيف ومزور».

وأكد موسى أن نقابة الصحفيين موقفها واضح من الكيان الصهيوني، وتحاسب أي عضو يؤيد التطبيع.