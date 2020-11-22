شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: نجهز لمعرض القاهرة للكتاب رغم «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة مستمرة في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس «كورونا»، رغم تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية من مهرجانات وندوات ومعارض، لافتا إلى وجود التزام تام بنسبة الـ50 % من الحضور فقط في جميع الفعاليات.

وأضافت وزيرة الثقافة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «المساء مع قصواء» على فضائية «Ten»، أن جميع الفعاليات الثقافية مستمرة على مسارح مصر، وإقامة العروض الفنية المختلفة وتنظيم المعارض والندوات، والتي من بينها إقامة معرض الأوبرا للكتاب لأول مرة رغم جائحة «كورونا».

وأوضحت وزيرة الثقافة، أنه رغم ظروف الموجة الثانية لفيروس «كورونا» إلا أن الوزارة تحرص على إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب ولم يتم حدوث أي تغيرات حتى اليوم رغم العمل على وجود خطط، مشيرة إلى أنه من المفترض افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي خلال أيام مع اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية.