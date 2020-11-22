شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب إسرائيلي ينشر صورة جديدة مع محمد رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم تمر ساعات قليلة على انتشار صورة الفنان محمد رمضان مع كل من الممثل الإسرائيلي إيلاد تسلا، والمطرب عومير آدام، لتظهر صورة جديدة له مع لاعب الإسرائيلي كرة القدم ضياء سبع.

ونشر اللاعب ضياء سبع، صورة له جديدة مع الفنان محمد رمضان، وظهر وهو يقف ويشير بيده بعلامة «نمبر 1» التي اشتهر بها، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «نمبر وان».

وقالت صفحة «إسرائيل تتكلم بالعربية» التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن «النجم المصري محمد رمضان مع لاعب منتخب إسرائيل لكرة القدم ضياء سبع في دبي».