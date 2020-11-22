شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكاثوليك فى أسيوط يعين وكيلا جديدا للمطرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، قرارا بتعيين الأب توماس وليم ، راعي كنيسة السيدة العذراء بحي الحمراء بأسيوط، وكيلاً جديدا للمطرانية، خلفاً للقمص المتوفى مرقس بطرس.

والأب توماس وليم مواليد مدينة القوصية فى 15 إبريل 1967، وقد حصل على ليسانس فلسفة ولاهوت من كلية العلوم اللاهوتية والإنسانية بالمعادي، وسيم كاهناً بكنيسة قلب يسوع الأقدس بالقوصية، فى 4 يناير 1994 عن يد الأنبا كيرلس وليم .

وخدم الأب توماس، في كنيسة السيدة العذراء فى كوم اسفحت، وكنيسة مار جرجس بدرنكة، وبكنيسة السيدة العذراء بمنطقة الحمراء بأسيوط، كما عين راعياً فترة قصيرة لكنيسة الأقباط الكاثوليك بباريس فى فرنسا،وقام بالتدريس بمعهد التربية الدينية بأسيوط، وتولى مسئولية مدير مركز أم المحبة الإلهية للصوتيات والمرئيات بمطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك .