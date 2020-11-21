شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال ينتقد «حملات التخوين» لمحمد رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انتقد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، السبت، ما وصفها بـ«حملات التخوين» المتوقعة بعد انتشار صورة الفنان المصري محمد رمضان برفقة المطرب الإسرائيلي عومر آدم «تستخدم دائمًا نفس الشعارات والمزايدات». وذكر أفيخاي في تغريدة عبر «تويتر»: «حملات التخوين المتوقعة بعد انتشار صورة الفنان المصري #محمد_رمضان برفقة المطرب الإسرائيلي #عومر_آدم تستخدم دائمًا نفس الشعارات والمزايدات...كفو استهتار... أسئلة مستحقة يطرحها الإعلامي المصري أحمد موسى». وفي تغريدته استعان «أفيخاي» بصورة من حساب منسوب للإعلامي أحمد موسى، لكن كثيرين أكدوا أنها «مزيفة» وأن متحدث الجيش الإسرائيلي استعان بحساب مفبرك لـ«موسى» كمحاولة للدفاع عن «الأسطورة». الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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