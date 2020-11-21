شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: مشروعات لربط إفريقيا بأوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الهدف من مشروعات الربط الكهربائى هو أن تتحول مصر إلى محور عالمى للطاقة من خلال الربط مع إفريقيا وأوروبا، مشيرا إلى أن هذه المشروعات ستجلب لمصر مكاسب اقتصادية بالعملة الأجنبية.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، خلال مشاركته فى المؤتمر الدولى للطاقة المتجددة والذى عقده معهد التخطيط القومى، إن مصر تعمل بقوة فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائى والذى يلعب دورًا هامًا فى تعزيز أمن الطاقة، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، كما تشارك مصر بفاعلية فى جميع مشروعات الربط الكهربائى الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار: شرقًا مع الأردن بقدرة 200 ميجا وات، ويتم دراسة رفع القدرة لـ400 ميجا وات، وغربًا مع ليبيا بقدرة 100 ميجاوات ويجرى عمل دراسات أيضا لرفع القدرة.

وتابع أن الربط الثلاثى بين مصر والأردن والعراق سيسهم فى استقرار الأنظمة الكهربائية بالعراق بشكل خاص، ويخدم التوجه نحو إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة بشكل عام، موضحا أنه من المتوقع أن يتم رفع قدرة خط الربط مع السودان من 70 ميجاوات لـ250 ميجاوات خلال عام ونصف من الآن، موكدًا أنه تم التعاقد مع مصنعى بعض المعدات الخاصة بمشروع الربط.

وأكد وزيرالكهرباء، أنه يتم حاليا مشروع تركيب 250 ألف عداد ذكى فى إطار مشروع التحول إلى الشبكة الذكية، مشيرا إلى الانتهاء من تركيب 196 ألف عداد ذكى حتى الآن. كما يجرى العمل حاليًا على إنشاء 47 مركز تحكم فى شبكات توزيع الكهرباء على سبع مراحل.