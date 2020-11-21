شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجارالله: بايدن لن يختلف عن من سبقوه.. وبلاده ليس لها أصدقاء أو أعداء دائمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجارالله رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن العلاقات الخارجية الامريكية تسير وفق خطة مرسومة، وأن أي رئيس أمريكي يعتلي عرش البيت الأبيض لأبد له أن يعمل من أجل المصالح الامريكية لا التوقف عند كونه جمهوري أو ديمقراطي.

وقال الجارالله في مداخلة هاتفية مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «Ten»، أن الولايات المتحدة الامريكية ليس لها حلفاء أو أعداء دائمين، لكنها تعمل مع الجميع وفقا لمصلحتها، بدليل أن علاقاتها متغيرة مع الكثير من دول العالم.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أستطاع خلال فترة حكمه إنهاء التسلط الإيراني على المنطقة، بعدما كانت العلاقات الأمريكية الإيرانية تشهد تقاربا كبيرا خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وأكد أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدين لن يختلف عن الرؤساء الأمريكيين السابقين، لانه سيسير وفقا للخطة الأمريكية المرسومة ووفقا للمصالح الأمريكية.