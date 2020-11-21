شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت التلاوي: السيسي هدية ربنا للمصريين.. وقوى خارجية تسعى لعرقلة مسيرة البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفيرة مرفت التلاوي، رئيس الأمين السابق للمجلس القومي للمرأة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بمثابة هدية للمصريين، قائلة "السيسي هدية ربنا اللي بعتهالنا".

وأضافت التلاوي خلال لقائها مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أنه يوجد العديد من مصادر الشر التي تسعى للضغط على مصر خلال تلك الفترة بسبب النجاحات التي يحققها الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن ما يحدث مع مصر خلال تلك الفترة أشبه بالضغوطات التي كانت تتعرض لها مصر خلال فترة النهضة التي كان يقوم بها محمد على باشا، والخديوي اسماعيل .



وأشارت إلى أن الدبلوماسية المصرية ساهمت في تكوين شخصية العبثات المصرية للخارج، حتى عملت تلك البعثات على المشاركة الفاعلة في جميع الفعاليات الدولية، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ العديد من القرارات الأممية .

واوضحت أنها مثلت مصر في مجلس حكماء الطاقة الذرية، لمراجعة استخدامات الدول للطاقة النووية ومدى استخدامها في السلم من عدمه، لافتة إلى أن مصر طالبت العالم بضرورة انتزاع اسلحة الدمار الشامل من جميع دول الشرق الأوسط.