شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الاتصالات يكشف الخدمات الجديدة على منصة مصر الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إن منصة «مصر الرقمية» أحد جهود الدولة المصرية في التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على منصة «مصر الرقمية» منذ سنتين وحققت نجاحًا كبيرًا، وأصبح لدى مصر منصة رقمية تقدم أكثر من 70 خدمة ومع نهاية العام الحالي ستزيد هذه الخدمات الإلكترونية وتعميم تلك الخدمات على محافظات مصر.

وأضاف «العطار»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه أصبح للمواطن المصري خدمات يستطيع الحصول عليها وهو متواجد في المنزل ودون عناء في المكاتب الحكومية المعتادة، حيث عملت الحكومة على هذه الخدمات الإلكترونية منذ فترة طويلة وبذلت مجهودات كبيرة لعدد كبير من الوزارات.

وتابع: «هناك عدة خدمات سيتم إطلاقها من خلال منصة مصر الرقمية خلال الفترة المقبلة منها جميع خدمات التوثيق متواجدة على المنصة؛ إلى جانب خدمات المرور وخدمات التموين والمحاكم، بالإضافة إلى خدمات السجل التجاري وخدمات الأحوال المدنية وخدمات التمويل العقاري، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق هذه الخدمات خلال شهر يناير المقبل على منصة مصر الرقمية.