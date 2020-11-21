شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تعاين مستشفى الجهاز الهضمي والكبد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت لجنة طبية بزيارة لمستشفى الجهاز الهضمى والكبد (الحميات) بالأقصر، اليوم السبت، حيث تم مراجعة كل الاستعدادات لانضمام المستشفى إلى منظومة التأمين الصحى الشامل، وراجعت اللجنة كل خطوات التطوير مع الدكتور محمد محمد الرملى مدير المستشفى وقيادات المستشفى.
وأكد أعضاء اللجنة على أن العمل يسير على قدم وساق لانجاز المشروع الضخم وانضمام المستشفى في اسرع وقت ممكن لمنظومة التأمين الصحى الشامل وذلك لأهمية المستشفى ودورها المنتظر كأحد أهم اعضاء المنظومة في الأقصر.
تكونت اللجنة من الدكتور مصطفى حافظ (منسق هيئة التأمين الصحى الشامل بالاقصر)، والمهندس محمود عبدالعزيز (مدير مشروعات اقليم الصعيد بمكتب مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ) يرافقة المهندس مصطفى شلتوت (مدير التجهيزات بمكتب مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ) والمهندس عمرو حسين (مدير مشروعات مديرية الصحة).
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