شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الياباني: اعتدت لعبت «الريشة الطائرة» في الـ16 وعدت إليها في مصر وعمري 61 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الياباني في القاهرة، نوكي ماساكي، إنه اعتاد أن يكون لاعبًا لكرة الريشة الطائرة، عندما كان في سن 16 من عمره، ثم عاد ليستأنف اللعب في سن الـ61 في مصر، جاء ذلك خلال حضوره فعاليات البطولة الأولى للريشة الطائرة الهوائية، والتي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي، بدعوة من رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة هشام التهامي.

وقام السفير نوكي،«بلعب مباراة ودية خلال هذه البطولة، وتنظيم هذه البطولة بمناسبة القيام بتعريف «الريشة الطائرة الهوائية»، وهي شكل وأسلوب جديد للريشة الطائرة في مصر، وأضاف ستكون لعبة الريشة الطائرة، إحدى الفعاليات والأحداث المقامة خلال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو، والتي ستقام في 23 يوليو 2021. وتعمل الحكومة اليابانية بشكلٍ مكثف مع اللجنة الأولمبية الدولية من أجل تنظيمها بنجاح وتتوقع مشاركة نشطة من المنتخب المصري.

وتبرع نوكي بـ 80 مضربًا مستخدمًا، من قبل اتحاد الريشة الطائرة اليابانية، لنظيره المصري، كهدايا النوايا الحسنة. كما أعرب السفير نوكي، عن أمله في أن يساهم هذا التبرع في نشر لعبة الريشة الطائرة في مصر، وأن يساهم ذلك في تعزيز الصداقة، بين البلدين في مجال الرياضة، وشارك في هذه البطولة، ما يقرب من 60 لاعبًا من الاتحاد، وتم تنظيمها بنجاح.