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شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع السادس) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقوم قناة مدرستنا التعليمية ببث البرامج التعليمية للصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية وأيضًا المرحلة الإعدادية خلال الأسبوع السادس فى الفترة من يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر وحتى الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، وتقوم بإعادة تقديم نفس البرامج التعليمية التى تم تقديمها على مدار الأسبوع للمرحلة الابتدائية يومى الجمعة 27 نوفمبر، للمرحلة الإعدادية يوم السبت 28 نوفمبر 2020.
ونقدم مواعيد دروس البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية والإعادة يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020:
مواعيد دروس الصف الأول الإعدادى من 22 وحتى 26 نوفمبر 2020 والإعادة يوم السبت 28 نوفمبر 2020.
مواعيد دروس الصف الثانى الإعدادى من 22 وحتى 26 نوفمبر 2020 والإعادة يوم السبت 28 نوفمبر 2020.
مواعيد دروس الصف الثالث الإعدادى من 22 وحتى 26 نوفمبر 2020 والإعادة يوم السبت 28 نوفمبر 2020.
وبدأت قناة مدرستنا التعليمية بث البرامج التعليمية يوم 18 أكتوبر 2020، وتتخصص القناة في تقديم دروس البرامج التعليمية لكل من طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، وأيضًا طلاب المرحلة الإعدادية أيضًا، وذلك عبر القمر الصناعى نايل سات من خلال تردد 12303 --- الاستقطاب أفقي --- ومعدل الترميز 27500 --- ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.
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