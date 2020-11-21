شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الري يتفقد أعمال تأهيل الترع بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى المهندس محمود السعدي، مستشار وزير الري للمشروع القومي لتأهيل الترع، جولة ميدانية يرافقه المهندس محمد على الشروني، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان، والمهندس محمد عبدالرؤوف على، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بأسوان.
شمل المرور ترع مسقى السكة الحديد بإدفو، والجزيرة والشباك ومصمص والغربية وعنيبة وارمنا وترعه عنيبة وارمنا وتوشكى وفرع 1 ادندان العليا.
وأشاد السعدي بمستوى التنفيذ والجهد المبذول من مهندسي الإدارة، مؤكدا ضروره زيادة معدل التنفيذ ورفع مستوى ضبط الجودة، لما لهذا المشروع من أهمية كبيرة في ترشيد المياه وتحسين البيئة وحسم مشاكل نهايات الترع.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
112,318
-
تعافي
101,685
-
وفيات
6,521
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار وزير الري يتفقد أعمال تأهيل الترع بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.