شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الري يتفقد أعمال تأهيل الترع بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس محمود السعدي، مستشار وزير الري للمشروع القومي لتأهيل الترع، جولة ميدانية يرافقه المهندس محمد على الشروني، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان، والمهندس محمد عبدالرؤوف على، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بأسوان.

شمل المرور ترع مسقى السكة الحديد بإدفو، والجزيرة والشباك ومصمص والغربية وعنيبة وارمنا وترعه عنيبة وارمنا وتوشكى وفرع 1 ادندان العليا.

وأشاد السعدي بمستوى التنفيذ والجهد المبذول من مهندسي الإدارة، مؤكدا ضروره زيادة معدل التنفيذ ورفع مستوى ضبط الجودة، لما لهذا المشروع من أهمية كبيرة في ترشيد المياه وتحسين البيئة وحسم مشاكل نهايات الترع.