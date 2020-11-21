شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأقصر» لا توجد إصابات بفيروس كورونا بمدرسة التجارة للبنات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت إدارة مدرسة الأقصر الثانوية التجارية بنات، وجود حالات كورونا بين الطالبات، مؤكدة أنه لم يتقدم أي من العاملين أو الطالبات لإدارة المدرسة بتقارير طبية معتمدة تفيد الإصابة أو الاشتباه. وقالت مديرة المدرسة، إنه في ضوء ما اشيع عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بين طالبات المدرسة، لم يتقدم أي من العاملين أو الطالبات لإدارة المدرسة، بتقارير طبية معتمدة، تفيد الإصابة أو الاشتباه بالفيروس. مضيفة أن الدراسة بالمدرسة، تسير بشكل منتظم، وأن المدرسة تتبع جميع الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة الطالبات.

فيما أكدت مديرية التربية والتعليم، بأنه تم التواصل مع مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، مؤكدة عدم ورود أي حالات من ضمن العاملين والطلاب بالمدرسة. جاء ذلك بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتصدى والرد على أي شاعات بهذا الشأن، لضمان تحقيق المصداقية والشفافية، مناشدا المواطنين عدم الانصياع وراء الإشاعات .