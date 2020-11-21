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شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع السادس) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقوم قناة مدرستنا التعليمية ببث البرامج التعليمية للصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية وكذلك المرحلة الإعدادية للأسبوع السادس خلال الفترة من الأحد الموافق 22 نوفمبر وحتى الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، وتقوم بإعادة تقديم نفس البرامج التعليمية التى تم تقديمها على مدار الأسبوع للمرحلة الابتدائية يومى الجمعة 27 نوفمبر، للمرحلة الإعدادية يوم السبت 28 نوفمبر 2020.
ونقدم مواعيد دروس البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية والإعادة يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2020:
مواعيد دروس الصف الرابع الابتدائى من 22 وحتى 26 نوفمبر 2020 والإعادة يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020.
مواعيد دروس الصف الخامس الابتدائى من 22 وحتى 26 نوفمبر 2020 والإعادة يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020.
مواعيد دروس الصف السادس الابتدائى من 22 وحتى 26 نوفمبر 2020 والإعادة يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020.
وبدأت قناة مدرستنا التعليمية في بث البرامج التعليمية يوم 18 أكتوبر 2020، وتتخصص في تقديم دروس البرامج التعليمية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، ولطلاب المرحلة الإعدادية أيضًا، وذلك عبر القمر الصناعى نايل سات من خلال تردد 12303 ... الاستقطاب أفقي ... ومعدل الترميز 27500 ... ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.
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