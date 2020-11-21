شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال كسح مخلفات الأمطار في بلطيم لليوم الثاني على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، مساء اليوم السبت، ولليوم الثاني على التوالي، رفع التراكمات وكسح مياه الأمطار بالتنسيق مع وحدة الحماية المدنية، وكذلك المرور لمتابعة محولات الكهرباء ومتابعة أعمدة الكهرباء وسرعة التعامل الفوري وإبلاغ غرفة العمليات.

وأكد «عبدالقوي» أهمية التواجد الدائم بالشارع على مدار اليوم وخلال الفترة الليلية وتواجد جميع النواب ورئيس المدينة وسكرتير عام المدينة ورؤساء الاقسام وفرق العمل بأعمال كسح المياه من جميع المناطق المختلفة والقضاء على جميع مخلفات المياه المتراكمة نتيجة سقوط الامطار والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بإستمرار انعقاد غرفة عمليات الأزمات والكوارث بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة مع رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والاستعداد التام لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفورى معها وحلها في أسرع وقت مع التواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسيه بجميع المستجدات أولا باول.