شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أجهزة غسيل كلوي لمستشفى سيدي سالم المركزي من «تحيا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح زغلول مدير عام مستشفي سيدي سالم المركزي بكفر الشيخ، تم اليوم السبت، إستلام 3 أجهزة غسيل كلوي من صندوق تحيا مصر لدعم وحدة الغسيل الكلوي الجديده بالمستشفي، لتقديم خدمه صحيه أفضل للمرضي.

يأتي ذلك في إطار خطة تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.