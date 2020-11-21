شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب مطروح» يشاركون في الفوج السادس للبرنامج الرئاسي «أهل مصر» للمحافظات الحدودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت فاعليات البرنامج الرئاسي العاجل (أهل مصر) بالقاهرة، السبت، لأبناء المحافظات الحدودية، وهو الفوج السادس. وتقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ومدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح.
وصرح خالد عبدالحميد، مدير عام الرياضة والشباب بمطروح، بأن فوج شباب مطروح، سافر الجمعة، وشارك السبت، بالفاعليات الخاصة بالبرنامج الرئاسي العاجل (أهل مصر) لأبناء المحافظات الحدودية الفوج السادس، حيث حضر المشاركون ندوة عن التنمية البشرية، تحت إشراف أسماء عبدالغفار، مدير إدارة الشباب بالمديرية، وأحمد عبدالرحيم منسق عام التطوع بالإدارة.
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