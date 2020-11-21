شكرا لقرائتكم خبر عن «التدخل السريع» بكوم أمبو يعثر على سيدة وطفليها بعد تداول صورة لهم ينامون في العراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، تعليماته باتخاذ كافة التدابير اللازمة نحو تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، تجاه سيدة وأطفالها تم تداول صورتها وطفليها في العراء وهم يفترشون سلم كوبري محطة سكة حديد كوم أمبو، حيث توجه فريق التدخل السريع بمركز كوم أمبو بمشاركة ناروز صبحي مدير عام الشؤون الاجتماعية بكوم أمبو.

وتم البحث والاستفسار عن مكان السيدة حتى تم الوصول إلى مكان وجودها وتم العثور عليها وتم الاستفسار عن ظروفها الاجتماعية، ووجد أنها من محافظة أخرى وتم تقديم دعم مالي لها ومأكل ومياه ولعب لاطفالها.

وتبرع صراف شباك حجز تذاكر محطة سكه حديد كوم امبو بتحمله ثمن التذاكر ورفض تقاضي ثمن تذاكر السفر وتم مرافقتها حتي تم التأكد بتحرك القطار بها لتعود إلى موطنها.