«الموانئ» و«الغرفة التجارية» بالإسكندرية يستعرضون الخطط المستقبلية للموانئ على مستوى الجمهورية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقدت الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، والغرفة التجارية بالإسكندرية، اجتماعا تناول استعراض خطة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، في إنشاء وإدارة المواني الجافة والمناطق اللوجستية على مستوي الجمهورية.
وعرض اللواء أركان حرب، عمرو اسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، خطة الهيئة الحالية والمستقبلية، لإنشاء وإدارة وتشغيل المواني الجافة والمناطق الوجستية، كما أوضح مفهوم المناطق اللوجستية من وجه نظر الهيئة العامة للمواني البرية والجافة في كيفية إنشاءها وإدارتها وتشغيلها.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، الخطة الاستثمارية للهيئة في إنشاء وإدارة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على مستوي الجمهورية خلال الفترة المقبلة .
كما أشاد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، بالجهود المبذولة من قبل الهيئة بتعريف المجتمع التجاري على فكرة وإدارة وتشغيل الموانئ الجافة، والمناطق اللوجستية
كما أبدى رئيس الغرفة التجارية باهتمام الغرفة بالمنطقة اللوجستية بميناء السلوم البري والمنطقة اللوجستية بأرقين واستعداد الغرفة من خلال السادة المستشارين الخاصين بها بالمساهمة في إعداد دراسات الجدوي الاقتصادية لميناء برج العرب الجاف.
كما اتفق الطرفين على إعداد مشروع مذكره تفاهم بين الهيئة العامة للمواني البرية والجافه والغرفه التجارية بالإسكندرية في التعاون المستقبلي.
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