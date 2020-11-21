شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لنجل شهيدي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، العزاء لنجل شهيدي كورونا فقيدا التربية والتعليم بالمحافظة، داعيا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كان فريد ابراهيم، مدير مدرسة المرابعين للتعليم الأساسي، وزوجته سلوى كمال، وكيلة مدرسة القنطرة الابتدائية القديمة، قد وصلا لقسم العناية المركزة متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا ومصابان بأعراضه الشديدة من ضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة ونهجان وسعال شديد، وتم نقلهما لأحد المستشفيات الخاصة إلا أن حالتهما ساّت بشدة ليموت الزوج الأول، وتلحقه زوجته بعده بأقل من ساعة، ليخيم الحزن على أهالي قرية المرابعين، ويتم دفنهما وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وترأست الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وفداً لتقديم واجب العزاء لأسرة فقيدي التعليم، ونجلهما أحمد الطالب بكلية الهندسة، معربة عن حزنها لفقد التعليم قيادتين متميزتين، داعية الله أن يتغمد فقيدي تعليم كفرالشيخ بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.