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النائب العام يوجه بتقديم خدمات نيابات الأسرة بالإسكندرية بصورة رقمية بدءًا من الغد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أجرى المستشار حماده الصاوي النائب العام صباح اليوم السبت زيارة تفقدية لأعضاء النيابة العامة بالإسكندرية ضمن زياراته التفقدية للنيابات على مستوى الجمهورية.

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وكان قد استقبله الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالإسكندرية، والذي كان قد اختاره المستشار حماده الصاوي النائب العام مَقرًّا لعقد اجتماعه اليوم بأعضاء النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية، وذلك تأكيدًا على تكاتف سائر مؤسسات الدولة المصرية جنبًا إلى جنب من أجل رفعة هذا الوطن، حيث تبادل النائب العام والفريق قائد القوات البحرية الدروع التذكارية في ختام لقائهما.

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كما اجتمع النائب العام ووفد من قادة النيابة العامة وأعضاء بالمكتب الفني للنائب العام، بقادة وأعضاء النيابات بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية بقاعة المجد بمقر قيادة القوات البحرية؛ وذلك لتفقد سير العمل القضائي بالنيابات هناك، والتوجيه بالإستراتيجية التي تهدف النيابة العامة بها إلى تحقيق العدالة الناجزة.

 

وفي أعقاب الاجتماع زار النائب العام مقر نيابة استئناف الإسكندرية واجتمع بأعضاء النيابة العامة فيه حيث طالع بعض من القضايا المتداولة لديهم، وكذا طالع بعض قضايا التحقيق بالدائرة رقميًّا عبر "برنامج العدالة الجنائية"، إذ شدد على ضرورة اهتمام كافة أعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم بتفعيل سياسة التحول الرقمي في كافة أعمالهم القضائية.

 

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وحرصًا من النائب العام على توفير المناخ الملائم تسهيلًا على المواطنين المترددين على نيابات الأسرة بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية زار النائب العام المكتب الرقمي لخدمات نيابات الأسرة بالإسكندرية بمجمع محاكم السيد كُريم بالمنشية، والذي يقدم خدمات نيابات الأسرة بصورة رقمية عبر 19 نافذة لاستقبال المواطنين، مما يوفر عليهم وقتًا وجهدًا كبيرًا، حيث اطلع النائب العام على آلية العمل فيه وتأكد من حسن سيرها، وأذن لذلك بتشغيله للمواطنين بدءًا من الغد الأحدالموافق 22 نوفمبر.

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وكذا تفقد النائب العام مَقارَّ استراحة أعضاء «النيابة العامة» بشارع فؤاد بالإسكندرية، حرصًا من سيادته على التأكد من توافر كافة متطلباتهم وما يلزمهم لخلق المناخ الملائم لأداء رسالتهم.

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ويحرص النائب العام على لقائه المباشر الدوري بأعضاء «النيابة العامة» على مختلف درجاتهم؛ تحقيقًا لتواصل فعال معهم يوحد صفوف «النيابة العامة» على رؤى سيادته نحو الرقي «بالنيابة العامة» ومستوى أعضائها الفني؛ ضمانًا لأدائها أمانتها ورسالتها نحو المجتمع كنائبة عنه.

 

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