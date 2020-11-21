شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: صندوق النقد أشاد بالاقتصاد المصرى ومستعدون للموجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه منذ أسبوعين ونحن في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وقد أصدر بيانا أشاد فيه بما حققته مصر وأن الاقتصاد المصري صلب رغم أزمة فيروس كورونا، ومشيرا إلى أن هناك لجنة وزارية تجتمع بصورة منتظمة لمواجهة أزمة كورونا ومستعدين لمواجهة الموجة الثانية.

وتابع معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار المصرية والذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، إن هناك إشادات من كبرى المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري ونعمل وفق سياسات متزنة لما تحمله الشعب المصري والحكومة كانت رشيدة في كل قراراتها واستطاعت أن تتغلب على آثار فيروس كورونا وهناك استقرار في الأسعار بالسوق المصري.

وواصل وزير المالية، أن مصر كان لديها احتياطي نقدى قوى في ظل أزمة الكورونا وقمنا بتأمين احتياجات الدولة من مستلزمات غذائية وطبية وأساسية، مضيفا أن التطوير الذى تشهده مصر حاليا هو من أموال الشعب المصري ومن جهده وعمله .