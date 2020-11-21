شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. المترو يحرر 1000 محضر ضد ركاب لم يلتزموا بارتداء الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها أكد أحمد عبد الهادى المتحدث باسم شركة المترو أنه تم تحرير منذ صباح اليوم السبت أكثر من 1000 محضر ضد ركاب مخالفين لقرار ارتداء الكمامة بخطوط المترو.

وأعلنت شركة المترو اليوم السبت بدء تنفيذ قرار منع دخول المحطات أو استقلال خطوطه بدون ارتداء كمامات وتفعيل غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه ضمن الإجراءات الوقايئة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.. وفيما يلى موجز أخبار مصر.

المترو يحرر 1000 محضر ضد ركاب لم يلتزموا بقرار ارتداء الكمامة بالمحطات

أكد أحمد عبد الهادى المتحدث باسم شركة المترو أنه تم تحرير منذ صباح اليوم السبت أكثر من 1000 محضر ضد ركاب مخالفين لقرار ارتداء الكمامة بخطوط المترو.

وأعلنت شركة المترو اليوم السبت بدء تنفيذ قرار منع دخول المحطات أو استقلال خطوطه بدون ارتداء كمامات وتفعيل غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه ضمن الإجراءات الوقايئة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأذاعت شركة المترو عبر الإذاعات الداخلية بالمحطات أنها ستطبق غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامة، مناشدة الركاب الالتزام بالقرار حفاظا على سلامتهم.

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالسواحل الشمالية غدا والصغرى بالقاهرة 14 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، شبورة مائية صباحا و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

مد فترة إيداع طفل المرور بدار الرعاية 15 يوما إضافية لتقويم سلوكه

قررت جهات التحقيق تجديد إيداع طفل المرور المتهم بإهانة فرد شرطة بالمرور بمنطقة المعادي، فى مؤسسة دار رعاية 15 يوما إضافية لتقويم سلوكه وإعداد تقرير بشأن حالته.

وفى إطار إستكمال "النيابة العامة" للتحقيقات في الواقعة، قد تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعًا بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار "النيابة العامة"، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.

وزير التجارة الفرنسى يطالب تركيا بوقف تهريب السلاح إلى شمال أفريقيا

طالب وزير التجارة الفرنسي، فرانك ريستر، تركيا بوقف تهريب السلاح في شمال أفريقيا، والتوقف عن استخدام قضية الهجرة ضد أوروبا، قائلا:"نحن نعلم جيدا أنها تلعب على ذلك الوتر وهذا لم يعد مقبولا".

ووفقا لقناة سكاى نيوز عربية، قال وزير التجارة الفرنسي، إن أوروبا قد تفرض عقوبات على تركيا بسبب سلوكها غير المقبول في ناغورني كاراباخ، مؤكدا أن تركيا تلعب دورا مشينا من أجل الإضرار بفرنسا وبالقيم التي تحملها فرنسا.

مقترح بإنشاء بنك خاص بالسياحة على غرار "التنمية الصناعية"

اقترح الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء أن السياحة عبر تاريخها تتأثر بأي أزمات تحدث ولكنها سرعان ما تعود سريعا وتتعافى إذا قامت الدولة بمساندتها ودعمها.

وأشارفى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن جميع الدول تهتم بالسياحة وتساندها في أزماتها، فنجد مثلا في دولة مثل فرنسا رغم الأزمات والاضطرابات التي حدثت مؤخرا وجدنا السياحة تعود سريعا وتحقق نموا كبيرا في الدخل القومي الفرنسي .

أمريكا تتجاوز 12 مليون إصابة بكورونا بمعدل مليون شخص في أسبوع

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الولايات المتحدة تجاوزت 11 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا يوم الأحد، وارتفع عدد الحالات لديها الآن إلى أكثر من 12 مليونًا. وتقترب الحالات اليومية الجديدة من 200000. وسجلت البلاد يوم الجمعة ، أكثر من 198500 ، في رقم قياسى جديد.

وبينما تحدق الأمة في موسم السفر في عطلة الشتاء والتجمعات الداخلية المريحة، يتم الإبلاغ عن حالات جديدة. تجاوز متوسط ​​السبعة أيام 100000 حالة يوميًا خلال الأسبوعين الماضيين ، وفقًا لقاعدة بيانات "نيويورك تايمز".

ترامب يطمئن متابعيه بعد إصابة ابنه بكورونا: دونالد بصحة جيدة شكرا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن ابنه دونالد في صحة جيدة، متقدما بالشكر لمن سأل عن صحته. وكان أكد دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إصابته بفيروس كروونا، وفي أول ظهور له، وكشف جونيور عن تفاصيل إصابته، مشيرا إلى أنه لا يشعر بأي أعراض مرضية، وأنه سوف يجري مسحة طبية بعد يومين من الحجر الصحي للتأكد من إيجابيتها مرة أخري.