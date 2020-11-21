محافظ الإسكندرية: الأمطار 10 أضعاف الطاقة الاستيعابية لمرافق المحافظة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد الشريف ،محافظ الإسكندرية ،أن كمية الامطار التى هطلت على المحافظة الاسكندرية خلال موجة الطقس الآخيرة ، 10 أضعاف الطاقة الإستيعابية للبنية التحتية ،مما أدى وجود تراكمات لمياه الأمطار بالشوارع و الكورنيش .

وقال الشريف ، فى مداخلة تليفونية مع برنامج "الحياة اليوم"الذى تقدمة الإعلامية لبنى عسل ، يتم حاليا العمل على تصريف مياه الآمطار بعزبة المطار، مع تجهيز دور إيواء مؤقت للأهالى لحين تصريف مياه الآمطار ،وتقديم كافة سبل الرعاية لهم من المحافظة ورجال الآعمال ووزارة التضامن الاجتماعى ، مؤكدا أنه يتم الاستجابة لكافة الشكاوى التى تصل الى المحافظة ،ويمكن توجيه الشكوى الى مكتب خدمة المواطنين أومديرية التضامن الاجتماعى ،أو إستقبال شكاوى السوشيال ميديا

وقال "محمد الشريف" أن أكثر المناطق المتضررة من موجة الطقس ،هى العزب العشوائية مثل مناطق الفلكى و السيوف و عزبة الشامى و عزبة البحر وعزبة المطار ، أما العقارات التى انهارت بسبب بموجة الطقس السئ ، قال محافظ الاسكندرية :أن هناك بعض المناطق القديمة مثل منطقة كرموز و الجمرك ،وهى مناطق بها منازل متهالكة، صادر لها قرارات إزالة .

وحول زيادة تراكمات المياه بشوارع الاسكنردية رغم الاستعدادات المكثفة التى تشهدها المحافظة ،قال: أنه منذ عام 2015 وحتى اليوم هناك كميات متزايدة من الامطار فى كل عام ،بسبب التغيرات المناخية والتى أدت الى تغيير كمية الامطار ومواعيد النوات ،بالإضافة الى تهالك البنية التحتية بالاسكندرية،والتى لم تتغير منذ عشرات السنوات ،قائلا: قمنا بإصلاح ماسورة مياه لم يتم تغييرها منذ عام 1959 مازالت تعمل حتى الآن "،مشيرا الى أنه تم الدفع ب 150 سيارة لشفط مياه الأمطار وتم تعطيل المدارس و المصالح الحكومية لتسيير حركة المرور