شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأممية لليبيا تعلن استئناف الحوار الليبى فى مصر 6 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البعثة الأممية لليبيا أنه استئناف الحوار الليبى فى مصر 6 ديسمبر، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانج جيون" دعا إلى بذل جهود لتعزيز السلام الدائم فى ليبيا، مشيدا بالجهود التى تبذلها مصر ودول المنطقة والجوار لتعزيز الحوار السياسى الليبى الداخلى.

وقال جيون -فى كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن ليبيا نقلتها وسائل إعلام صينية /الجمعة/- أن "الوضع الحالى فى ليبيا يكتسب زخما إيجابيا. يجب على المجتمع الدولى اغتنام نافذة الفرصة التى تم تحقيقها بشق الأنفس لتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فى ليبيا".

وأضاف: "ترحب الصين بتوقيع طرفى النزاع فى ليبيا على اتفاق وقف إطلاق النار فى 23 أكتوبر فى إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، ونقدر الإرادة السياسية للطرفين لتحقيق وقف إطلاق النار والعمل الذى قامت الممثلة الخاصة بالإنابة (ستيفاني) وليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا".

وتابع أن "السلام الذى تم تحقيقه بشق الأنفس يمكن توطيده فقط عندما يتم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل فعال"، مشيرا إلى أن الصين تدعو إلى التبكير بإنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تكون مقبولة من الطرفين، ودعا جيون الأطراف المعنية إلى مواصلة تعزيز الحوار السياسى، قائلا: أن "الصين تقدر الجهود التى تبذلها مصر وتونس والمغرب والدول الأخرى فى المنطقة وفى الجوار لتعزيز الحوار السياسى الليبى الداخلى وترحب باستئناف منتدى الحوار السياسى الليبي".

وأكد أهمية احترام المجتمع الدولى سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها بالكامل مع الاستمرار فى تعزيز العملية السياسية التى يقودها ويملكها الليبيون فى إطار الأمم المتحدة، وأشار إلى أن الإرهاب فى ليبيا وما حولها لا يزال يشكل تهديدا للأمن الدولى والإقليمى، وأنه "يتعين على المجتمع الدولى الحفاظ على درجة عالية من اليقظة وتعزيز التنسيق والتعاون للاستجابة بشكل مشترك للتحديات ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله بحزم"، مع ضرورة تطبيق العقوبات بحكمة وبطريقة ثابتة بما يخدم دائما الحل السياسى للقضايا ذات الصلة"، وبذل جهود خاصة لتجنب أى تأثير سلبى على معركة ليبيا ضد كوفيد-19.

وشدد جيون على أن "الصين ستواصل العمل مع جميع الأطراف لمساعدة ليبيا على تحقيق الاستقرار والازدهار والتنمية على المدى الطويل فى وقت مبكر".