مدير آثار الكرنك يفوز بالجائزة الثانية في مسابقة الكتابة "أنا والصين"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

فاز مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك وطريق الكباش، بالجائزة الثانية في مسابقة الكتابة "أنا والصين" والتي نظمها المركز الثقافي الصيني في القاهرة بالتعاون مع مجلة الصين اليوم ومجلة الإذاعة والتليفزيون المصرية، عن عام 2020.

وشارك في المسابقة 372 مشارك من مصر بأعمال أدبية مختلفة تبرز العلاقة المتميزة بين مصر والصين.

وفاز مصطفى الصغير عن عمله الأدبي تحت عنوان "استعد ستسافر إلى الصين"، تناول فيه قصة تدشين التعاون المصري الصيني المشترك في مجال العمل الأثري من خلال المشاركة ضمن فريق العمل الخاص ببلورة سبل التعاون بين الجانبين المصري والصيني، وسرد مراحل التطور في توثيق العلاقات المشتركة على أرض مصر والصين من حيث المشاركات العلمية المصرية المتميزة في المؤتمرات الصينية الكبرى، وتأسيس أول بعثة أثرية مصرية صينية مشتركة في معبد مونتو بالكرنك، ومساندة الشعب المصري لنظيره الصيني أثناء اجتياح وباء فيروس كورونا المستجد لجمهورية الصين الشعبية.

بالإضافة إلى إظهار روح التآلف في العلاقات الإنسانية بين المصريين والصينيين والتي تجسدت في مواقف متعددة تعود بالنفع المتبادل على الجانبين من خلال اندماج حضارتين عظيمتين كمصر والصين.