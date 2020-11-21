"خسائر وبطالة".. أول تعليق من "المنشآت السياحية" على مواعيد الإغلاق الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

علق هشام وهبة عضو غرفة المنشآت السياحية، على قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بشأن مواعيد إغلاق وفتح المنشآت والمطاعم السياحية الجديدة.

وقال وهبة في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الغرفة ستعقد اجتماعًا غدًا الأحد، لمناقشة القرار وتداعياته على قطاع المنشآت والمطاعم السياحية.

وأكد وهبة أن المواعيد التي أصدرها الوزير صعبة للغاية، رغم أن الغرفة اجتمعت منذ 4 أيام مع وزير السياحة، لعرض المواعيد المناسبة للمنشآت السياحية أسوة بالفنادق.

وتابع وهبة هذه المواعيد، ستؤدي إلى تقليل المبيعات ما يتسبب في زيادة نسبة البطالة من عمال وموظفين، وعدم القدرة على سداد التأمينات الاجتماعية ومستحقات الدولة من كهرباء ومياه وسداد مستحقات العاملين، وعدم القدرة على سداد الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة للدولة، زيادة الخسائر للمنشآت والمطاعم السياحية، كون 70% من البيع يكون خلال فترة الليل: "الزبون اتعود على الخروج بالليل"، وضرب السياحة العربية وخسارة دخل كبير منها، كون السياحة في مصر ترفيهية ويقصدها السائح العربي.

وأكد وهبة، أن القرار سيؤدي لهروب السياح إلى بلاد سياحية أخرى، ما يكبد القطاع مزيدًا من الخسائر.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أصدر قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات السياحية، اعتبارًا من أول ديسمبر 2020.

وقرر الوزير، فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحياً يومياً من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل (Home delivery) بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار (24 ساعة) صيفاً وشتاء.